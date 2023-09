Caivano: inchiesta stupro cuginetti, innumerevoli episodi di violenze in 2 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli atti dell’inchiesta sullo stupro di gruppo ai danni di due cuginette di Caivano non c’è solo l’orribile episodio della violenza nella piscina dell’abbandonato centro sportivo Delphinia. Gli episodi ricostruiti dagli inquirenti sono “innumerevoli” e si sono svolti tra giugno e luglio. Un unico episodio risale a marzo: una delle giovani vittime è riuscita a sottrarsi a un tentativo di stupro in un centro commerciale Marcianise, la piccola è riuscita a divincolarsi dopo avere sferrato un calcio all’aggressore che, per ripicca, cercò di darle un pugno in faccia finendo però con lo sbattere contro una porta. Altri episodi oggetto di contestazione si sarebbero tutti verificati in un immobile a Caivano definito dalle vittime la “capanna”. L’immobile si trova in quello che le vittime indicano come “vico dei tossici”. (Ren)