Napoli: concerto e dibattito al Mercadante per il musicista ucciso

- Una serata per Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso all'alba del 31 agosto in piazza Municipio a Napoli durante una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Il prossimo 2 ottobre, al teatro Mercadante, andrà in scena "Di sera, Giò Giò. La musica che resta", un momento di ricordo e insieme l'occasione per lanciare un segnale verso il futuro, ossia che la cultura è la prima arma da contrapporre alla violenza. L'iniziativa è firmata Comune di Napoli, Campania legge - Fondazione premio Napoli, in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro nazionale e Nuova orchestra Scarlatti.La serata prevede un tavolo di dibattito e un concerto. All'incontro prenderanno parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; Maurizio de Giovanni, presidente di Campania legge – Fondazione Premio Napoli; Roberto Andò, direttore artistico del Teatro di Napoli; Gaetano Panariello, prossimo direttore del conservatorio "San Pietro a Majella"; la cantautrice Flo; Gaetano Russo, direttore della Nuova Orchestra Scarlatti. Modera la scrittrice e giornalista Titti Marrone, vincitrice del Premio Napoli 2022. Il concerto è a cura della Nuova Orchestra Scarlatti, la formazione in cui Giovanbattista era cresciuto e per cui suonava da quando aveva 14 anni. Partecipano gli allievi del conservatorio "San Pietro a Majella" e quelli del liceo musicale "Margherita di Savoia", con il musicista Marco Zurzolo. L'inizio della serata è alle ore 20.30. Dopo il dibattito e il concerto fuori al teatro si esibisce un quartetto di fiati, tra cui un cornista, come era Giovanbattista, nel luogo in cui è avvenuto il delitto, a poca distanza dal Mercadante. Il biglietto di ingresso è di 8 euro, l'incasso sarà devoluto all'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli, altra formazione molto vicina a Cutolo (era un docente dell'ensemble). (segue) (Ren)