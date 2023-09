Napoli: docente aggredita da genitori alunno in scuola infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere napoletano di Fuorigrotta una insegnante di 59 anni è stata aggredita all'interno di una scuola dell'infanzia in via Cariteo 46. La docente sarebbe stata aggredita dai genitori di un alunno. Trasportata all'ospedale San Paolo, la donna ha ricevuto le cure del caso: per lei choc emotivo e contusione cranica, è stata giudicata guaribile in 5 giorni. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bagnoli. (Ren)