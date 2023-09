Caivano: recuperati 3 video sugli stupri delle cuginette, per il gip crudezza verso vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un certo punto si sente anche la ragazzina dire “non ce la faccio più”, mentre un’altra voce le dice “chiamo tuo padre”, avvertimento quest’ultimo che secondo gli inquirenti è una chiara minaccia. “Se la ragazza non avesse portato a termine il rapporto - è la conclusione del gip - il ‘capraio’ avrebbe raccontato tutto al padre; in sostanza, la stava minacciando”. I video delle violenze, rilevano gli inquirenti, hanno un “valore di riscontro” eccezionale alle ragazzine “il cui racconto appare già di per sé credibile”. “Quei video - scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito i 7 minorenni - eliminando qualsiasi possibilità di dubbio, mostrano la crudezza con cui venivano trattate dal branco le due vittime, minacciate e trattate alla mercé di cose”. (Ren)