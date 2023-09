Napoli: il Nobel Parisi alla Federico II di Scampia per seminario su Tecnologie quantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il premio Nobel Giorgio Parisi a celebrare all'università Federico II di Napoli la giornata nazionale dedicata alle Tecnologie Quantistiche. L’appuntamento è giovedì 28 settembre 2023, alle 15.30 nell’aula magna del complesso federiciano di Scampia: il professore Parisi, Nobel per la Fisica 2021, terrà il seminario "Come può tornarci utile la Scienza". Lo introdurranno il rettore Matteo Lorito; Gennaro Miele, direttore del dipartimento di Fisica ‘Ettore Pancini’ della Federico II; il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il seminario sarà lo spunto per ulteriori approfondimenti sulle Tecnologie quantistiche nel contesto europeo e nazionale e sul ruolo ed il posizionamento delle ricerche federiciane con i docenti esperti Saverio Pascazio, Tommaso Calarco, Francesco Cataliotti e i moderatori Francesco Tafuri e Giovanni Piero Pepe. L'evento sarà chiuso da due presentazioni di attività sulle Qt presso la Federico II tenuti da Davide Massarotti e dalla docente Angela Sara Cacciapuoti. (segue) (Ren)