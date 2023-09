Napoli: strade chiuse e divieti sosta durante visita Mattarella il 26 e 27 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcune strade di Napoli sarà vietato circolare: per i giorni 26 e 27 settembre il Comune di Napoli ha disposto delle variazioni sul traffico in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'80esimo anniversario delle “Quattro Giornate di Napoli”. Per il giorno martedì 26 settembre, dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze, ci sarà divieto di transito veicolare in via Caracciolo e viale Dohrn in entrambi i sensi di marcia, e in piazza della Repubblica, con conseguente deviazione del traffico veicolare sull'asse stradale via Giordano Bruno, Riviera di Chiaia. Per il giorno mercoledì 27 settembre 2023: dalle ore 09:00 sino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare in via Caracciolo e viale Dohrn in entrambi i sensi di marcia, e in piazza della Repubblica, con conseguente deviazione del traffico veicolare sull'asse stradale via Giordano Bruno, Riviera di Chiaia. Sempre nella stessa giornata dalle ore 6:00 fino a cessate esigenze, vigerà il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta e la sospensione di eventuali parcheggi riservati e/o a pagamento (cd. strisce blu) nelle seguenti strade: corso Meridionale, ambo i lati, dall'angolo con corso Novara all'altezza del varco Polfer (civico n. 7); piazza della Repubblica; viale Dohrn; via Ferdinando Russo; ambo i lati di via Mezzocannone, dall'intersezione con corso Umberto I sino a vico Pallonetto a Santa Chiara; via De Marinis; largo Giusso; largo San Giovanni Maggiore; rampe San Giovanni Maggiore; vico San Giovanni Maggiore Pignatelli. Infine per la giornata del 27 settembre è prrevista la sospensione del parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc) in corso Meridionale, laterale al varco Polfer ed in via Mezzocannone. (Ren)