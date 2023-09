Camera: domani audizioni in commissione Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 27 settembre, alle ore 13:45, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Aeroporti di Venezia - Save spa (in videoconferenza), Adr Aeroporti di Roma, Aeroporti di Napoli - Gesac spa (in videoconferenza) e Aeroporto di Catania - Sac spa (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale. Alle ore 14:30, l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia confederale dei trasporti e servizi (Agens), dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav) e dell'Associazione trasporti (Asstra), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale. Alle ore 15:15, l'audizione di rappresentanti di Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)