Caivano: sequestrati i luoghi degli stupri ai danni delle due cuginette

- I carabinieri hanno sequestrato, a Caivano, i luoghi dove si sono consumati gli “innumerevoli” episodi di violenza sessuale ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. Le piccole vittime hanno riferito di abusi avvenuti in luoghi particolarmente degradati e abbandonati del comune di Caivano. Alcuni episodi di abusi, come emerge dagli atti di inchiesta, si sono consumati in un campo di calcio comunale chiuso al pubblico nella zona conosciuta come ‘Cappuccini’. Altri episodi si sono verificati in un immobile abbandonato definito la ‘capanna’ vicino al Parco Verde. Il sequestro è avvenuto contestualmente alla esecuzione delle misure cautelari a carico di 7 minorenni, il più piccolo dei quali ha 14 anni, e 2 maggiorenni. (Ren)