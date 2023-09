Napoli: Uil Scuola su insegnante aggredita, serve nuova cultura rispetto verso docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dura condanna da parte del segretario generale Uil scuola Rua all’aggressione subita dall’insegnante di una scuola dell’infanzia a Napoli. “Senza una cultura del rispetto nei confronti del personale della scuola questi episodi non potranno che aumentare. Una società che regola la propria convivenza con la violenza è una società che va verso il declino”, ha commentato Giuseppe D’Aprile. “Le aggressioni da parte degli alunni agli insegnanti sono in aumento – ha ricordato il segretario –. Dobbiamo chiederci tutto questo accade. Nei confronti del personale c’è poco rispetto, scarsa considerazione e valorizzazione sociale. Tutto ciò va recuperato, lo diciamo da tempo, facendo molta attenzione a parlare di scuola con superficialità, trattandola bene anche attraverso una maggiore considerazione del personale che vi lavora. È un processo giornaliero che parte dalle parole. Una di quelle è rispetto”.Sul tema delle aggressioni è intervenuto anche la segretaria regionale della Uil scuola Rua Campania Roberta Vannini: “Non si possono scaricare le proprie frustrazioni sul personale della scuola. Il problema è culturale e come tale per essere risolto è necessario investire sulla valorizzazione sociale di chi lavora nelle scuole”. “Nella nostra regione i casi di insegnanti aggrediti hanno assunto toni non più tollerabili. Far bene il proprio lavoro – ha concluso Vannini - non deve essere motivo di ritorsioni in un paese civile”. (Ren)