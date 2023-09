Napoli: Capossela riceve laurea honoris causa, sono orgoglioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina nella basilica di san Giovanni Maggiore a Napoli il rettore dell’università L’Orientale Roberto Tottoli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in "Lingue e comunicazione interculturale in area euromediterranea" (LM-38) a Vinicio Capossela. “Per molti anni mi sono fregiato di un titolo di disonoris causa in rovinologia, adesso finalmente ho un titolo vero e ne sono orgoglioso”, ha commentato l’artista. “L'Orientale, che ha una storia magnifica, fa della comunicazione tra gli umani la sua grande ricchezza e io mi ci ritrovo appieno in questa filosofia. Molte delle discipline insegnate all'Orientale hanno il prefisso "inter", qualcosa che sta tra le cose”, ha aggiunto. “Anche la musica sta tra diverse culture e crea ponti. In un'epoca in cui si tirano sui muri, è doveroso sottolineare che la musica e la cultura tirano su ponti. La musica è passare il secchio per spegnere un incendio dove nessuno sa dove sia”, ha concluso Capossela. (segue) (Ren)