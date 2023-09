Campi Flegrei: sindaco Pozzuoli, scossa forte, in contatto con Protezione civile e Ingv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'Ingv. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche". Lo scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dopo la scossa di magnitudo 4.2 avvertita stanotte in tutta la zona dei Campi Flegrei e a Napoli. "Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro", ha aggiunto Manzoni. (Rin)