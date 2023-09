© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in provincia: NAPOLI Nell'80/o anniversario delle Quattro giornate di NAPOLI, l'Università "L'Orientale" organizza il convegno "Le quattro giornate di Napoli ottant'anni dopo", alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Basilica di San Giovanni Maggiore, rampe san Giovanni Maggiore - Napoli (ore 16:00). Proiezione, e poi conferenza stampa, di “Nata per te" con il regista Fabio Mollo, Luca Trapanese e gli attori Pierluigi Gigante e Teresa Saponangelo. Istituto Grenoble, via Francesco Crispi 86 - Napoli (ore 10:30 proiezione; ore 12.30 conferenza stampa). La Nuova orchestra Scarlatti incontra I Virtuosi di San Martino nell’ambito della V edizione del Festival unimusic della Nuova orchestra Scarlatti di Napoli. L’evento è realizzato in partnership con l'Università Federico II e interamente dedicato a Giovanbattista Cutolo. Cortile delle Statue, via Paladino 39 - Napoli (ore 20.00). REGIONE Question time del Consiglio regionale della Campania. Tra le interrogazioni: istituzione del parco del Matese, calcolo premio Inail e Breast Unit, tra le interrogazioni. Consiglio regionale Campania, Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 11-13).(Ren)