Napoli: sequestrati due capannoni per gestione illecita rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della polizia locale Unità operativa tutela ambientale, congiuntamente a personale dell'Esercito italiano, hanno sequestrato un locale a Calata Capodichino (quartiere San Carlo all'Arena), nel quale si svolgeva un'attività di officina meccanica per la riparazione di motoveicoli in assenza di qualsiasi autorizzazione sanitaria e ambientale. Il titolare inoltre smaltiva in maniera illecita i rifiuti anche pericolosi derivanti dall'attività di autoriparazione quali parti meccaniche plastiche, pneumatici, olio motore, batterie, bombolette di vernice, marmitte dismesse. Nel corso della stessa operazione alla via Casoria 38 (San Pietro a Patierno) veniva sequestrato, sempre per illecita gestione di rifiuti, un'area di circa 2000 mq adibita a centro demolizioni e rottamazioni. L'area risultava occupata da innumerevoli carcasse di motoveicoli ed autoveicoli e parti di esse abbandonati sul terreno vegetale con conseguente elevato rischi di inquinamento derivante dalla perdita dei fluidi dei veicoli rottamati (olio motore, carburante etc..). Le attivirà rientrano nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati ambientali secondo quando previsto dal protocollo d'Intesa denominato Terra dei fuochi.(Ren)