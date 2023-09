Terremoto: Caso (M5s), subito fondi per verifiche fabbricati Campi Flegrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La forte scossa (Md 4.2) di questa notte nei Campi Flegrei rende ancora più necessario un interessamento repentino del governo", afferma il deputato M5s, Antonio Caso. "La popolazione è comprensibilmente preoccupata e bisogna dare risposte ai cittadini. Serve da subito mettere in campo tutti gli sforzi per una verifica urgente dei fabbricati e per migliorare il sistema di comunicazione ed informazione verso la cittadinanza. Un impegno che ho chiesto al governo con un mio ordine del giorno e votato dall'intera Camera. Ed è anche l'impegno preso dal ministro Musumeci durante l'incontro a palazzo Chigi dello scorso 13 settembre", conclude. (Rin)