Napoli: morto il 53enne coinvolto nell’esplosione di una bombola di gas in casa

- E’ morto il 53enne coinvolto nell’esplosione della sua abitazione in via Padre Ludovico da Casoria a Napoli. Salif Lancone, originario del Burkina Faso, è deceduto ieri sera nell’ospedale Cardarelli dove era ricoverato per le gravi ustioni riportate. L’incidente si era verificato lo scorso 17 settembre: una bombola di gas è esplosa provocando l’incendio dell’intero appartamento al cui interno si trovava il 53enne. (Ren)