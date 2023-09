© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConferenza stampa di presentazione della terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale in programma domenica 1 ottobre, con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito. Intervengono il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; l'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante; l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada; l'assessore alla Polizia Locale, Antonio De Jesu; il presidente del consiglio comunale, Vincenza Amato; i rappresentanti degli sponsor; il presidente della Neapolis Marathon, Maurizio Marino. Sala giunta, palazzo San Giacomo (ore 12:00).Presentazione a Napoli del libro “Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore” di Gennaro Sangiuliano. Saluti: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Gianni Lepre, consigliere del ministro della Cultura; Ciro Fiola, presidente Camera di Commercio. Interverranno: Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Emma Giammattei, critica letteraria italiana e professore emerito di Letteratura italiana all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Concluderà Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. Modera: Francesco De Core, direttore del "Mattino". Camera di Commercio, Sala delle Grida a Napoli (ore 17).REGIONEDiretta Fb del presidente della Regione Vincenzo De Luca (ore 14:45).Convegno su "Mafie in evoluzione: trasformazione delle strategie criminali per il controllo della Pubblica amministrazione”, promosso dalla Commissione regionale anticamorra e beni confiscati, presieduta dalla consigliera regionale della Lega, Carmela Rescigno. Con il segretario nazionale dell'Associazione antimafia Simona Ricotti, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia, l'europarlamentare Franco Roberti. Sala "Caduti di Nassiriya" del Consiglio regionale della Campania, is F13 a Napoli (ore 15:30).VARIEInaugurazione a Napoli della casa di accoglienza "Oasi Madre Caterina", un progetto che nasce dalla sinergia tra la cooperativa Lilliput e le suore Francescane d’Egitto. All’evento partecipa l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli. Oasi Madre Caterina, via Vittorio Veneto 5 a Napoli (ore 12).Convegno a Napoli dal titolo “Cultura e Media. Il ruolo dell’industria creativa e dell’informazione nel processo di sviluppo culturale del territorio”. Saluti di Oreste Lo Pomo, caporedattore TgR Campania e Antonio Parlati, direttore dentro di produzione Rai. Interverranno: Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Enzo D’Errico, direttore Corriere del Mezzogiorno; Francesco De Core, direttore "Il Mattino"; Roberto Paolo, vicedirettore "Il Roma"; Giovanni Marino, vicecaporedattore "Repubblica Napoli"; Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei Giornalisti della Campania. Modera: Fabrizio Casinelli, Direttore Ufficio stampa Rai. Foyer Auditorium Centro di Produzione TV della Rai di Napoli (ore 10).Conferenza stampa a Portici su "Brucellosi e tubercolosi bufalina in Campania: facciamo chiarezza", organizzata dalI'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Izsm). Con il direttore generale Izsm, Antonio Limone presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno alla Sala conferenze della sede centrale (ore 10:30).Incontro a Napoli "Lavoro: dignitoso, sicuro, stabile - Sosteniamo la proposta di legge per il salario minimo". Intervengono: Giuseppe Annunziata, segretario Pd Napoli; Antonio Marciano, direzione Pd Napoli; Enzo De Caro, segretario generale Filctem-Cgil Campania; Luana Di Tuoro, segretaria generale Filcams-Cgil Campania; Massimo Taglialatela, segretario generale Uilcom Campania. Conclude Piero De Luca, parlamentare. Sala del consiglio della Città Metropolitana, Piazza S. Maria la Nova 44 a Napoli (ore 17.00).(Ren)