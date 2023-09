Napoli: laurea honoris causa de L’Orientale a Vinicio Capossela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 26 settembre alle ore 11 nella basilica di san Giovanni Maggiore, rampe san Giovanni Maggiore, sarà conferita da Roberto Tottoli, rettore dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale, la laurea magistrale honoris causa in "Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea" a Vinicio Capossela. Dopo l'apertura della cerimonia ci saranno i saluti di Giuseppe Cataldi, direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali, la Laudatio di Anna Mongibello, docente di Lingua e Linguistica inglese, infine la Lectio magistralis del neodottore Vinicio Capossela. Per il rettore Tottoli "la potente, ampia e articolata produzione artistica di Capossela è ispirata agli stessi valori de L'Orientale, ossia solidarietà e accoglienza, resistenza, perseveranza e compassione". "Come un laureato modello de L'Orientale, Capossela legge e rielabora con straordinaria lucidità e un'appassionata espressività i grandi temi culturali e sociali del presente e del passato, ibrida repertori, stili, generi letterari e linguaggi apparentemente distanti tra loro - ha dichiarato il rettore -. La laurea è un riconoscimento anche alla creatività linguistica delle sue opere, sia nel senso dell'innovazione nell'uso della lingua e della commistione tra lingue diverse, che nella produzione di nuove entità linguistiche, in una continua tensione alla rielaborazione dei modelli di regolarità e di norma nella ricerca costante di un codice che possa raccontare le infinite sfaccettature della realtà". Capossela ha raccontato che "quando 37 anni fa ho abbandonato gli studi universitari, dopo avere assistito ad una apparizione poetico musicale che mi rese per un tempo non breve un disadattato, non avrei mai pensato di recuperare, appunto 37 anni dopo". (segue) (Ren)