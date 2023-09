Napoli: laurea honoris causa de L’Orientale a Vinicio Capossela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie di cuore alla commissione didattica dell'Università L'Orientale di Napoli per fornirmi questa occasione. L'oriente, Napoli e poi l'area euromediterranea a cui fa riferimento la laurea, sono tutte cose immateriali che hanno a che fare con l'attraversamento del confine più grande: il nostro recinto individuale", ha aggiunto l'artista. "Le grandi possibilità che l'essere umano, che le donne e gli uomini hanno in dotazione è il modificarsi continuamente grazie al conoscere. Una conoscenza che non è solo affidata allo studio ma anche all'incontro e all'ascolto. La musica, la parola, la canzone, ma più in generale i pretesti d'incontro che offrono, possono essere cose nutrienti da cui farsi attraversare. Tutto sta nel non ostacolare il traffico. Solo questo a mio parere è importante, passare il secchio e non ostacolare troppo il traffico. Grazie a tutti quelli che passano il secchio, in università, nelle scuole elementari, in strada, nei pronto soccorso, nei centri accoglienza, nelle carceri, in tutti i luoghi in cui la vita conferisce le sue lauree ad onore, tutti i minuti", ha concluso Capossela. Il 15 dicembre, nell'ambito della mostra su Napoli a Parigi costruita con il gemellaggio tra i musei Louvre e Capodimonte Real Bosco, Capossela terrà un concerto unico sotto la piramide del Louvre intitolato "Giocondità". Un live che incrocerà nella scelta del repertorio mito, arte e storia che per secoli hanno unito Napoli e Parigi. (Ren)