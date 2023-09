Napoli: "Le Giornate internazionali della libertà" celebrano gli ottanta anni delle Quattro Giornate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli fa eco Massimo Lucidi che spiega emozionato: "Tornare a Napoli tra gli Amici e onorare la memoria della città e dei nostri nonni non è un solo atto dovuto per il passato, ma è un formidabile atto di Futuro e di Speranza perché si cerca di far riflettere i giovani e i cittadini a dare un senso alla propria vita. Se po' campà senza sapé pecché ma nun se po' campà senza sapé pecchì, ricordo la saggezza popolare della città". La Fondazione E-Novation attraverso un suo manager, il giovane e milanese Riccardo Giordanobuono, ha offerto con un video la rilettura del film capolavoro di Nanny Loi. "L'evento a Napoli celebra la Libertà per la quale un popolo insorge contro l'aggressione di un tiranno, ieri come oggi; il pensiero corre all'Ucraina, ma riflette pure l'impegno a costruire Pace e Sviluppo, di cui la Libertà rappresenta un naturale diritto da esercitare in seno alla comunità”, conclude Lucidi. Lucidi è in partenza per gli Stati Uniti dove lo attendono una serie di impegni: il Fitce a Fort Lauderdale, in Florida per parlare del modello italiano di Eccellenza e Sostenibilità al Governo della Broward County, a New York per gli eventi "Bellessere" all'istituto Italiano di cultura e le Giornate italiane della lLibertà al John Calandra Institute dal professor Anthony Tamburri e infine per la Decima edizione del Premio Eccellenza Italiana con Amy Riolo alla Georgetown University. Riconoscimenti e benemerenze saranno rilasciate a Napoli nel corso della serata a Kamo srl della famiglia Rubino, all'artista Pietra Barrasso e al Comitato atlantico italiano. (Ren)