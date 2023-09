Napoli: nuovi impianti inaugurati al lido comunale di Bagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elioterapia, sport, e incontri al crepuscolo: il lido comunale di Bagnoli diventa sempre più uno spazio di aggregazione per la comunità. Questa mattina, alla presenza dell'assessore alle Infrastrutture con delega al Mare Edoardo Cosenza e della presidente del Consiglio comunale Enza Amato, sono stati inaugurati i nuovi impianti per le attività sportive donati dal Giffas - Gruppo italsider famiglie fanciulli e adulti speciali, ente del terzo settore che opera sul territorio occupandosi della riabilitazione di soggetti portatori di handicap. Il lido è stato ripristinato dopo anni e attrezzato con pedane, ombrelloni, docce e un'area per l’elioterapia. A giugno scorso, grazie all'intervento curato dal Servizio tutela mare, l'area di Bagnoli è stata riaperta con pedane in legno, 8 docce e un percorso utilizzabile anche da persone con ridotta mobilità, a servizio di una spiaggia pubblica per l'elioterapia di circa 7.500 metri quadri. Ad agosto l'area è stata attrezzata anche con degli ombrelloni. Il Gruppo italsider famiglie fanciulli e adulti speciali guidato dalla presidente del consiglio direttivo Patrizia Curro, ha deciso di donare le attrezzature per allestire campi di beach volley, beach bocce e beach rugby nel lido comunale, con l'obiettivo di incentivare l'aggregazione sociale e l’inclusione. (segue) (Ren)