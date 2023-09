Campania: De Luca, sui fondi per il Sud Draghi insensibile e governo irresponsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo, ha spiegato De Luca, “sono bloccati interventi sulle strade, per recupero di edifici religiosi, chiese, impianti sportivi”. Ma non solo: “Tra un po' si bloccano pure i fondi strutturali europei, perché parte di questi soldi del fondo Sviluppo e coesione serviva per il cofinanziamento di questi fondi strutturali”. Critiche anche sulle Zes, le cosiddette zone economiche speciali: “Hanno fatto finta di estendere di le Zes a tutto il Mezzogiorno e invece hanno bloccato tutto. Una vergogna nazionale. Combatteremo nelle prossime settimane. Non si rendono conto del danno che stanno creando al Sud e all’Italia. Ho avuto la tensione che la Meloni, parlandole a Caivano, non avesse ben presente il problema”. (Ren)