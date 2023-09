Napoli: apre villaggio della salute, domani e domenica visite mediche e screening diagnostici gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, interverrà domani, sabato 23 settembre, alle ore 10, all'apertura del villaggio della salute in Piazza del Plebiscito. Per due giorni, domani e domenica, dalle ore 10 alle ore 18, sarà possibile sottoporsi a visite mediche e screening diagnostici gratuiti grazie a "Salute per tutti - giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere", iniziativa promossa per il secondo anno dal Comune di Napoli. Le attività sono realizzate in collaborazione con le tre aziende sanitarie locali di Napoli, le aziende ospedaliere universitarie Federico II e Luigi Vanvitelli, le aziende ospedaliere Santobono Pausillipon, Dei Colli e Cardarelli, l'Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale, la Fondazione evangelica Betania, gli ordini delle professioni sanitarie e le Municipalità 1, 2, 4, 5 e 7. "I cittadini - ha spiegato l'assessore Santagada - potranno gratuitamente effettuare screening in molteplici ambiti sanitari e ricevere informazioni sull'importanza della prevenzione. Questa iniziativa è un modo per essere vicini alle persone più fragili e promuovere l'importanza della diagnosi precoce". (Ren)