Caivano: Meloni, sarà un modello, anche nel nome di Giancarlo Siani

- In un intervento pubblicato sul “il Messaggero” in occasione dell’anniversario della morte del giornalista Giancarlo Siani, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato che “i cittadini di Caivano, e di tutte le zone franche della nostra Nazione, hanno il diritto di pretendere che lo Stato torni ad assumersi le proprie responsabilità" e dunque "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Non deve più indietreggiare. Deve rispondere colpo su colpo alle ‘paranze’, agli atti intimidatori e a chi vorrebbe che a Caivano non cambiasse nulla" quando "noi vogliamo diventi un modello, da esportare nel resto d'Italia”, ha aggiunto la presidente ricordando che “non sarà un cammino semplice ma io credo che una politica seria debba mettere la faccia sulle cose difficili invece che su quelle facili. Saremo a Caivano e nel resto d'Italia, giorno dopo giorno. E lo faremo anche nel nome di Giancarlo Siani, e del suo insegnamento: ‘Mai in ginocchio, sempre in piedi’”. (Rin)