Napoli: minaccia titolare tabaccheria per avere soldi, 17enne arrestato per estorsione

- A Pozzuoli un minorenne è stato arrestato per tentata estorsione. Secondo quanto emerso dalle indagioni, il 17enne ha cercato di farsi consegnare soldi dalla titolare di una tabaccheria sita nel centro di Pozzuoli. Per spingere il negozio a cedere ai ricatti, il 17enne - come specificato in una nota stampa - ha “lanciato all’interno dell’esercizio commerciale un biglietto contenente la richiesta di denaro, altrimenti avrebbe dato fuoco al locale”. La negoziante ha però sporto denuncia e, attraverso le immagini delle telecamere di video-sorveglianza si è risaliti al 17enne. Il ragazzino già nel 2021 aveva avanzato analoga richiesta estensiva alla medesima donna. Il 17enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in comunità su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli.(Ren)