Napoli: Consiglio comunale fissato il 29 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale a Napoli, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell'assessora delegata ai rapporti con il Consiglio comunale, Teresa Armato, e ha stabilito che il Consiglio comunale si riunirà il 29 settembre in via Verdi, con inizio alle ore 10. Nell’ora precedente si svolgerà il question time. Sei le delibere all’ordine dei lavori, tra le quali la numero 302, proposta dall’assessora all’Urbanistica Laura Lieto, che rappresenta l’ultimo passaggio per la ratifica dell’accordo di programma per la realizzazione del nodo intermodale del complesso di Napoli Garibaldi- Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie. Previsti inoltre quattro ordini del giorno a firma, rispettivamente, dei consiglieri Rosario Palumbo (Cambiamo!); Catello Maresca (gruppo Maresca), gruppo Pd e Sergio D’Angelo (Napoli Solidale - Europa Verde - Difendi la città), primo firmatario anche di quattro interrogazioni che saranno discusse durante il Question time. La conferenza ha inoltre accettato la proposta del consigliere Antonio Bassolino, che in apertura dei lavori svolgerà la commemorazione di padre Rodolfo Palazzeschi, assistente della comunità del Gesù Nuovo di Napoli per oltre vent’anni. (Ren)