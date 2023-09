Pil: Coldiretti, pesa crollo agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici - sottolinea la Coldiretti - impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio. Un obiettivo che richiede un impegno delle Istituzioni per accompagnare innovazione dall’Agricoltura 4.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no Ogm, ma per l’adattamento climatico è fondamentale aumentare gli investimenti nell’innovazione e nell’agricoltura di precisione, anche attraverso risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Com)