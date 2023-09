Napoli: "Le Giornate internazionali della libertà" celebrano gli ottanta anni delle Quattro Giornate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento “Le Giornate Internazionali della Libertà” sbarca a Napoli per celebrare l’80mo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli. L’appuntamento è per sabato 23 settembre 2023 dalle 17.30 presso il Grand Hotel Oriente. Il format è stato lanciato da Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-Novation. Sarà presente anche Fabrizio William Luciolli presidente del Comitato atlantico italiano. La significativa tappa napoletana segue Roma dove in Vaticano il format è stato presentato in maggio e anticipa la tappa newyorkese al John Calandra Institute il prossimo 11 ottobre e la tappa a Brescia capitale della Cultura annunciata a novembre. Napoli si prepara all'evento con tanti esponenti della società civile e personalità delle associazioni e delle istituzioni che si distinguono come napoletani nel mondo: tra questi Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Gaetano Brancaccio, Salvo Iavarone, Luigi Liberti e la console di Orlando (Usa) Antonella Brancaccio, accolti da Claudio Mele, Aldo Morgillo e Alberto Patruno nel ruolo anche di vice presidenti della Fondazione E-Novation. "La metafora del film è fortissima - afferma Claudio Mele, che è anche presidente di Arte e Tradizione Italiana, associazione per l'internazionalizzazione, - perché la rabbia e l'orgoglio sono i sentimenti che assalgono la dignità dell'uomo di fronte all'ingiustizia. Torna in mente Oriana Fallaci e il 9/11 ma pure tutte le violenze che a Napoli e nel mondo subiamo e alle quali serve una risposta civica". (segue) (Ren)