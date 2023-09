Napoli: De Luca, con il Teatro San Carlo ci siamo coperti di ridicolo nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo al Teatro San Carlo con la guerra delle nomine di sovrintendente è “una vergogna nazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la diretta Facebook. “Siamo finiti sul New York Times, come prevedibile. Ci siamo coperti di ridicolo nel mondo”, ha aggiunto. Il riferimento è all’intervento del governo per rimuovere dall’incarico Stephane Lissner e poi nominare Carlo Fuortes, intervento bocciato dal giudice del Tribunale del lavoro che ha disposto il reintegro di Lissner. Il reintegro è avvenuto ma la revoca di Fuortes ancora no, con la conseguenza che attualmente il Teatro San Carlo ha due sovrintendenti. “Non ci sono parole per l’offesa che è stata fatta a Napoli, al San Carlo, alla dignità del nostro paese - ha concluso De Luca -. È l’Italia, ma nel caso del san Carlo ci siamo coperti di gloria (in senso ironico, ndr) a cominciare dal ministero dei beni culturali”. (Ren)