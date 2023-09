Campania: De Luca, sui fondi per il Sud Draghi insensibile e governo irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai fondi Sviluppo e coesione destinati al Sud ma bloccati da 14 mesi “siamo alla irresponsabilità totale di questo governo” alla quale si unita la “mancanza di sensibilità del governo Draghi” che ha avuto due mesi “per muoversi” e invece non ha fatto niente. Nella diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania ha attaccato a testa bassa la premier Giorgia Meloni e pure il suo predecessore Mario Draghi per via del blocco dei 21 miliardi destinati al Sud dal fondo Sviluppo e coesione. Alla Campania sono destinati 5 mila euro, ma per ora sono fermi sulla carta. “Questi fondi servono per creare sviluppo e garantire coesione, cioè la diminuzione del divario Nord-Sud. Ma ad ogni questo governo è del tutto indifferente a questo divario”, ha incalzato De Luca. “Per i primi due mesi questi fondi sono stati bloccati dal governo Draghi che non ha avuto la sensibilità per muoversi, per bruciare i tempi. Io da ex sindaco conto le ore, i governi nazionali contano le ere geologiche. Per loro l’attenzione ai territori, cioè alle persone di carne e ossa, è pari a zero, è solo propaganda. Poteva decidere il governo Draghi e non l’ha fatto - ha aggiunto De Luca -. Da un anno poteva decidere l’attuale governo e continuano a perdere tempo”. (segue) (Ren)