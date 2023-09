Napoli: assessore Sport consegna onorificenze agli atleti partenopei di nuoto paralimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio in sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, l'assessore allo Sport e pari opportunità Emanuela Ferrante ha consegnato medaglie agli atleti e agli allenatori partenopei che si sono distinti ai Mondiali di nuoto paralimpico di Manchester 2023. Alla premiazione hanno partecipato il vicepresidente e assessore allo Sport della Municipalità X Sergio Lo Masto e il consigliere delegato della commissione Sport della Municipalità VI Salvatore Palantra, in rappresentanza dei quartieri di provenienza dei nuotatori. "E' un grandissimo onore per me – ha dichiarato la Ferrante - accogliere e premiare questi ragazzi, campioni nello sport e nella vita, per la straordinaria impresa agonistica che hanno realizzato ai Mondiali di Manchester 2023, conquistando il primo posto con tutta la squadra. Questi giovani atleti sono motivo di lustro ed orgoglio per la nostra tradizione natatoria, ma sono, soprattutto, una potente testimonianza del valore salvifico ed inclusivo dello sport, quale prezioso strumento di educazione, emancipazione e di accrescimento personale. Adesso, li attendono le Paralimpiadi di Parigi 2024: forza ragazzi ed in bocca al lupo". (Ren)