Napoli: muore a 21 anni dopo intervento al seno, Asl chiude clinica

- Si era sottoposta a un intervento di mastoplastica al seno ma a distanza di pochi giorni dall’operazione il suo cuore si è fermato. Alessia Neboso, 21 anni, è morta ieri in circostanze sulle quali la procura della Repubblica di Napoli dovrà fare chiarezza. Sotto i riflettori dei magistrati c’è una clinica privata di Napoli nella quale la giovane si era operata. Qualche giorno dopo, però, la 21enne ha accusato febbre alta e disturbi gastrointestinali. Ieri i familiari l’hanno portata al pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra dove la giovane è arrivata in condizioni disperate. Dopo alcune ore Alessia è andata in arresto cardiaco ed è morta. La procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso e se vi sono state delle responsabilità umane. L’Asl Napoli1 Centro, contestualmente, ha avviato un’indagine: effettuato un sopralluogo ispettivo urgente nella clinica privata dove si è svolto l’intervento; al termine dei controlli l’Asl ha disposto la chiusura della stessa per gravi carenze igieniche e sanitarie. A San Pietro a Patierno, quartiere napoletano dove la giovane abitava e lavorava come estetista, c’è una comunità sotto choc. Alessia si sarebbe dovuta sposare a breve e aveva deciso di sottoporsi all’intervento perché, diceva, voleva essere perfetta il giorno del matrimonio.(Ren)