Caivano: Mantovano, rinforziamo Tribunale Napoli Nord e restituiamo centro sportivo ai giovani

- Più personale per il Tribunale di Napoli Nord, che ha competenza su Caivano, e bonifica dell’abbandonato centro sportivo Delphinia del parco Verde entro il 10 ottobre. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha lasciato Caivano con due promesse. “Il governo intende farsi carico delle forti e strutturali carenze di personale e mezzi del circondario giudiziario di Napoli nord, il cui confronto a livello di numeri con il circondario di Napoli è impietoso, sebbene vi sia poca differenza per quanto concerne il numero dei residenti”, ha detto Mantovano. Per dare la misura della difficoltà in cui il Tribunale di Napoli Nord versa praticamente dal giorno della sua nascita, Mantovano ha fornito qualche dato: "Alla Procura di Napoli Nord ci sono il procuratore e 29 sostituti, mentre i giudici sono 79, a fronte di una popolazione residente di circa un milione di persone; nel circondario di Napoli, dove i residenti sono 1,3 milioni, procuratore e sostituti sono 103, mentre i giudici, solo di primo grado, sono 285”. Mantovano ha, quindi, annunciato che “ieri sera c'è stata riunione alla presidenza del Consiglio in cui il ministro Nordio e il vicepresidente del Csm Pinelli si sono impegnati ad approfondiranno la questione e a dare risposte un tempi brevi”. “Posso già dire - ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio - che il ministero della Giustizia invierà entro dicembre a Napoli Nord 30 addetti amministrativi per tribunale e procura, mentre per i magistrati le procedure sono più complesse ma cercheremo di modificarle. Lo stesso ministero della Giustizia assicura la presa in carico di un altro problema di Napoli Nord, cioè la carenza di aule di udienza, ci sono poche aule: entro dicembre saranno disponibili altre tre. E anche la fornitura di auto per esigenze di ufficio, ne arriveranno nell'immediatezza due e speriamo di incrementare il numero”. (segue) (Ren)