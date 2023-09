Caivano: Mantovano, rinforziamo Tribunale Napoli Nord e restituiamo centro sportivo ai giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all’abbandonato centro sportivo Delphinia dove si è consumato lo stupro di gruppo ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni, Mantovano ha garantito la sua veloce apertura. “Faremo tutto ciò che è necessario per rimettere in funzione il centro sportivo: i giovani, i ragazzi e i bambini devono avere un'alternativa alla piazza, che qui a Caivano è normalmente piazza di spaccio. E l'alternativa non può che essere lo sport. Il centro è grande, importante e degradato, e sarà bonificato e liberato dai rifiuti in tempi rapidi per arrivare al ripristino di quello che c'era, le piscine, le palestre, tutto ciò che costituisce offerta sportiva. Ma in quell'area prevediamo, come annunciato dalla presidente del Consiglio e proposto del ministro della Cultura, un centro culturale che avrà al suo interno cinema, teatro, biblioteca, tutto ciò che in affiancamento allo sport possa costituire una valida alternativa. Questa è la prima e più importante risposta”. (Ren)