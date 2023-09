Caivano: Mantovano, Valditara e altri ministri verranno qui presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri esponenti del governo impegnati, a seconda del ramo di competenza, nel grande progetto del governo di riqualificazione del territorio di Caivano, visiteranno questo Comune per testimoniare l’impegno della politica assunto dal premier Giorgia Meloni. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, oggi giunto a Caivano per una riunione operativa con il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano e altre autorità. “Qui - ha sottolineato Mantovano - è già iniziato il lavoro da parte dei vari ministri che su questo territorio verranno ciascuno considerando la parte di propria competenza. Presto arriverà il ministro Valditara”. (Ren)