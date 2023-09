Cultura: Unesco, approvato ampliamento "buffer zone" sito Pompei-Ercolano-Torre Annunziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato del patrimonio mondiale ha approvato la proposta di ampliamento della cosiddetta buffer zone (zona cuscinetto) del sito Unesco 829 “Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, al termine di un iter durato circa 10 anni. Dieci sono i Comuni coinvolti e gravitanti nel territorio della nuova buffer zone, che oggi raggiunge un’estensione complessiva di 17,26 chilometri quadrati comprendente Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno Trecase, Pompei e Castellammare di Stabia a fronte degli originari 0,24 chilometri quadrati che interessavano i soli Comuni di Pompei, Torre Annunziata ed Ercolano nel 1997. La revisione della buffer zone consentirà di proseguire in modo ancor più incisivo nell’azione avviata tra istituzioni e Comuni, finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, nel pieno rispetto dell’Eccezionale Valore Universale (Ouv) del sito. La proposta approvata fu avanzata nel corso del 2021 e la sua formulazione nasce dal lavoro coordinato condotto dal Parco archeologico di Pompei e dal Parco archeologico di Ercolano, in sinergia con l’Ufficio Unesco del ministero della Cultura. La nuova perimetrazione della zona cuscinetto tiene conto di una serie di richieste e suggerimenti avanzati da parte del Comitato del Patrimonio mondiale, e nasce dal condiviso intendimento di potenziare le strategie di protezione del sito seriale e di ispirare a queste le attività di riqualificazione e rigenerazione dei territori circostanti. Centrale nella proposta presentata dal ministero è stata la tutela del paesaggio e delle visuali da e sui siti archeologici, valori che sono stati ritenuti fondamentali per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’area. Il territorio di riferimento è stato, nel frattempo, interessato da un piano strategico, elaborato dall’Unità grande Pompei (UgP) in condivisione con gli enti locali coinvolti e approvato nel 2018 dal suo Comitato di gestione (che riunisce i sindaci dei Comuni che oggi ricadono nella nuova buffer zone) i cui obiettivi sono il potenziamento dell’attrattività turistica dell’area, il miglioramento dell’accessibilità ai siti della cultura, il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi e la riqualificazione urbana. (segue) (Rin)