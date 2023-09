Cultura: Unesco, approvato ampliamento "buffer zone" sito Pompei-Ercolano-Torre Annunziata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione del piano strategico nel corso del 2022 è stato sottoscritto il contratto Istituzionale di sviluppo (Cis) “Vesuvio-Pompei-Napoli” che prevede l’impiego, per la realizzazione di interventi già programmati che trovano una cornice unitaria nella nuova buffer zone, il finanziamento di 20 progetti per un totale di 156 milioni di euro e di ulteriori 14 interventi, valutati ad alta priorità dal ministero della Cultura e direttamente finanziati per un totale di oltre 70 milioni di euro. Allo stato attuale si sta procedendo alla redazione e all’aggiornamento del piano di gestione relativo al Sito Unesco, orientato a una governance partecipata mediante intese con enti territoriali, partnership con soggetti privati, associazioni, fondazioni e imprese, coinvolgendo attivamente i cittadini che sono chiamati anch’essi alla protezione e alla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio di questo luogo. “L’approvazione da parte dell’Unesco dell’ampliamento della zona cuscinetto Pompei-Ercolano-Torre Annunziata è un risultato importante e il raggiungimento di un obiettivo fondamentale nel percorso di continua valorizzazione, protezione e sviluppo sostenibile di un territorio ricco di straordinarie testimonianze storiche dal valore universale di sito Patrimonio dell’Umanità”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Si tratta della conferma della lungimiranza del progetto che adesso riceve un’ulteriore spinta alla realizzazione di quella grande area archeologica che supera i confini delle singole città per riunirle in un grande sito, unico nel suo genere. Il mio ringraziamento - ha aggiunto - per il lavoro svolto va ai sindaci dei Comuni coinvolti, ai direttori dei Parchi archeologici di Pompei ed Ercolano, Gabriel Zuchtriegel e Francesco Sirano, all’Ufficio Unesco del ministero e a tutti coloro i quali si sono impegnati. Ora, grazie ai finanziamenti del ‘Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli’ e agli ulteriori fondi messi a disposizione dal ministero, è il momento di realizzare quei progetti che porteranno ulteriore linfa e crescita in tutta la zona”. (segue) (Rin)