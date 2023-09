Cultura: Unesco, approvato ampliamento "buffer zone" sito Pompei-Ercolano-Torre Annunziata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il direttore generale Musei, Massimo Osanna. “La definizione della Buffer Zone di uno dei più importanti siti archeologici del mondo rappresenta allo stesso tempo un successo e una sfida per il futuro non solo per Pompei, Ercolano e Oplontis, ma per l’intero sistema museale italiano. La direzione generale Musei è impegnata nello sviluppo di modalità di gestione sempre più avanzate e coerenti con i valori riconosciuti dall'Unesco che sono da tutelare e diffondere. Anche sulla base della mia personale esperienza sono certo che questo felice momento contribuirà a rafforzare nelle comunità locali la consapevolezza dell'eccezionale ed unico valore culturale che pervade e unisce i territori abbracciati dalla buffer zone”. “Siamo felicissimi di aver raggiunto questo successo, frutto di un lavoro di squadra per cui ringrazio il ministero della Cultura, l’Unità grande Pompei e i colleghi di Ercolano”, ha sottolineato il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. “Con la nuova Buffer Zone - ha aggiunto - la nostra visione della ‘Grande Pompei’, una rete di siti in cui nei prossimi anni investiremo più di 230 milioni di euro, trova finalmente un’adeguata cornice istituzionale che vede riuniti intorno a un tavolo gli attori principali del territorio. Oggi abbiamo la possibilità, grazie anche al digitale, di fare dei siti intorno a Pompei un grande parco diffuso che consente ai visitatori di scoprire un territorio ricco di cultura e tradizioni, ed è questa la nostra priorità”. (segue) (Rin)