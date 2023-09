Napoli: furto di moto in cortile condominio a Torre del Greco, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne è stato arrestato per furto aggravato di una moto parcheggiata all’interno di un cortile condominiale. I fatti sono accaduti a Torre del Greco. Il 25enne è stato identificato dalla polizia di Torre del Greco attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installate nei pressi del luogo del furto: i frame hanno consentito ai poliziotti di ricostruire i diversi momenti del furto sino a risalire all’indagato. Il 25enne è stato posto ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre annunziata. Sono in corso indagini per risalire ai complici.(Ren)