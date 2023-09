Napoli: rapina in casa di ex ministro Urbani e attrice Di Benedetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in casa dell'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani e dell’attrice napoletana Ida Di Benedetto. E’ accaduto la sera di martedì scorso ma la notizia si è diffusa solo oggi. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile. I malviventi sono entrati in casa di notte, mentre Di Benedetto e Urbani erano nell’appartamento e dormivano. Hanno minacciato i due e li hanno chiusi in una stanza, quindi hanno portato via tutto ciò che avesse un valore e fosse facile da trasportare. Portati via anche i telefoni cellulari.(Ren)