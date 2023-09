Terremoto: Protezione civile, non segnalati danni a Campi Flegrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 11:02 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) uno sciame sismico in area flegrea di magnitudo 3.0. La sala situazione Italia della Protezione civile "è in contatto con le strutture di Protezione civile sul territorio", si legge in un post su X del Dipartimento. "Dalle prime verifiche non risultano danni segnalati", conclude il post in un aggiornamento di pochi minuti fa. (Rin)