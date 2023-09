Tlc: intesa tra Anci e operatori per rafforzare connettività sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facilitare la realizzazione di connessioni ad alta velocità di ultima generazione, fisse e in mobilità, è l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Infratel Italia e gli operatori Inwit, Vodafone, Tim e Openfiber interessati all’attuazione dei Piani operativi Italia a 1 Giga e Italia 5G previsti nell’ambito dell’Investimento 3 “Reti ultraveloci e 5G” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nell’ambito del protocollo le parti hanno sottoscritto un accordo operativo che mette al centro i Comuni italiani, migliorando la pianificazione degli interventi, la collaborazione tra pubblico e privato e assicurando, ove possibile, l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale e delle infrastrutture già esistenti. “L’obiettivo del protocollo d’intesa è di creare le condizioni necessarie alla diffusione delle reti ultraveloci e del 5G su tutto il territorio nazionale tramite accordi operativi tra Comuni e operatori tlc. (segue) (Com)