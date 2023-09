Tlc: intesa tra Anci e operatori per rafforzare connettività sul territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La disponibilità di connettività a banda ultra larga in tutto il Paese è un prerequisito indispensabile per dare pari diritti a tutti i cittadini e supportare lo sviluppo dei territori, che si tratti di città metropolitane o piccoli Comuni montani o rurali”, afferma il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Per questo - continua Decaro - i Comuni, e Anci che li rappresenta, vogliono fare la loro parte anche nello sviluppo dei Piani finanziati con il Pnrr. Con la firma di questo accordo, vogliamo raggiungere l’obiettivo di fornire agli enti informazioni certe sulle tempistiche e modalità di realizzazione degli interventi e strumenti amministrativi che possano consentirgli di rapportarsi al meglio con gli operatori”. “Il protocollo segna un passo importante nella nostra collaborazione con i Comuni italiani per portare, insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale e gli operatori partner, infrastrutture digitali e servizi da nord a sud della Penisola puntando sulla trasparenza e l’accessibilità delle informazioni anche in chiave di velocizzazione dei processi amministrativi”, conclude l’amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza (Com)