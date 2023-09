Napoli: 16enne accoltellato a Casoria, si costituisce coetaneo e fornisce altro movente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 16enne è stato arrestato per il ferimento di un coetaneo nel parcheggio del centro commerciale "I Pini" a Casoria. Il minorenne si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ammettendo di essere il responsabile dell’aggressione avvenuta lo scorso 18 settembre. Sottoposto nell’immediatezza a fermo di iniziativa della polizia giudiziaria per tentato omicidio, il 16enne è stato poi raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile per effetto del quale è stato trasferito a Nisida. In sede di interrogatorio l’indagato ha reso una versione dei fatti sull’accaduto da quella fornita dalla vittima. L’aggredito aveva raccontato di avere resistito a un tentativo di rapina e che il suo rifiuto gli erano costate diverse coltellate: all’ospedale di Frattamaggiore dove il giovane fu portato, i medici riscontrarono tre coltellate che avevano colpito il fegato e un polmone. L’indagato ha smentito il movente della rapina e ha invece riferito di una lite scoppiata nel parcheggio tra lui e un gruppo di ragazzi del quale faceva parte la vittima. I carabinieri sono a lavoro per verificare la versione dei fatti offerta dall’indagato. (Ren)