Napoli: si inaugura primo asilo nido a Bacoli, intitolato a Giancarlo Siani (2)

- “L'abbiamo voluta intitolare alla memoria di Giancarlo Siani, primo asilo nido intitolato al giornalista, nel giorno in cui si commemora la sua uccisione. Così vogliamo raccontare la legalità, la giustizia sociale e l'amore per il territorio, partendo dalle scuole”, ha aggiunto il sindaco. "Siamo orgogliosi di poter gestire il primo asilo nido comunale che va ad instaurarsi sul territorio di Bacoli, intitolato alla memoria di Giancarlo Siani, esempio di legalità e di lotta senza sconti ai sistemi camorristici. Lo faremo con grande senso di responsabilità, mettendo in campo l'esperienza decennale che la nostra cooperativa ha in questo settore", ha fatto sapere in una nota il presidente della cooperativa Amira Manuela Capozzi. Alla presentazione saranno presenti il sindaco e Paolo Siani, fratello del compianto Giancarlo. (Ren)