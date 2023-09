Napoli: nuovi impianti inaugurati al lido comunale di Bagnoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Giffas, che l'anno prossimo compirà 50 anni, ha voluto donare al lido comunale le attrezzature per beach volley, beach rugby e bocce. Sono attività aperte anche al territorio, ma per noi è importante che i nostri ragazzi abbiano dei punti di riferimento dove andare", ha dichiarato la presidente del Giffas Patrizia Curro. “Lo scorso giugno – ha detto la presidente del consiglio comunale Enza Amato – abbiamo consegnato ai cittadini il lido con ombrelloni, docce e bagni; però volevamo sfruttare al meglio gli spazi che sono disponibili e mettere in campo un progetto bello di inclusione e di integrazione fra i cittadini di Bagnoli e i ragazzi speciali del Giffas, a cui siamo molto grati”. “Per i giovani il volley e il rugby da spiaggia, ma c'è anche anche un campo di bocce – ha affermato l'assessore alle infrastrutture e al mare Edoardo Cosenza –. In attesa della balneabilità, che è una sfida del sindaco che richiederà tempo, il lido comunale diventa più fruibile e utile per i cittadini. Il Giffas ha fatto un lavoro straordinario, è una realtà molto importante ed ha una storia meravigliosa”. Accanto al recupero, l'amministrazione comunale ha lavorato anche alla valorizzazione dello spazio per garantire una fruizione più ampia. Infatti i nuovi impianti offrono la possibilità di un utilizzo dell'area pubblica per la pratica dello sport, e con l'iniziativa "Sensazioni al crepuscolo", si apriranno le porte a residenti e turisti e anche per incontri serali con musica e degustazioni. (Ren)