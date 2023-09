Migranti: De Luca a Meloni, "no" a posizioni ambigue con Ungheria e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per essere forti in Europa dobbiamo essere uniti. Ma siamo deboli se ci presentiamo divisi e se la stessa presidente del Consiglio mantiene posizione ambigue: chiediamo accoglienza ma poi scambiamo baci e abbracci con ungheresi e polacchi che l’accoglienza non la vogliono. E, allora, decidiamoci”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una diretta Facebook parlando del tema immigrazione. E' necessario “avere una posizione unitaria, unica da valere in Europa sul piano internazionale, da far valere nelle Regioni e ai Comuni, ma nessuno ha il coraggio di dire che serve una posizione unitaria non ideologica su un tema che ci accompagnerà nei prossimi decenni”, ha aggiunto.(Ren)