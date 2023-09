Migranti: De Luca, strategia speciale per i bambini soli e adozioni più facili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adottare una strategia di accoglienza mirata per i bambini migranti che arrivano in Italia senza genitore. Una strategia che si intreccia con il destino di quei genitori che vorrebbero adottare un figlio ma si trovano a fare i conti con steccati burocratici altissimi. Nella diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania tocca il tema dei migranti e indica al governo la sua ricetta per affrontare il fenomeno. “Bisogna separare il destino dei bambini che arrivano da soli da tutti il resto dei migranti e fare un ragionamento specifico dei bambini in termini di accoglienza - ha dichiarato De Luca -. La legge deve trovare semplificazione per le famiglie che sono disponibili ad adottare bambini soli, sarebbe una cosa di grande civiltà e umanità. Ci sono tantissimi genitori pronti ad adottare”. De Luca si è detto dunque disponibile “ad accogliere quanti più bambini possibile nel riparto nazionale. Da parte della Campania c’è grande apertura per i bambini soli”.(Ren)