Napoli: stop vendita bottiglie e ambulanti durante festa gigli a Barra

- Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'evento "Ballata dei gigli", previsto per domenica 24 settembre, è stato disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 7.00 di domenica 24 settembre fino alle ore 3 di lunedì 25 settembre, nelle seguenti strade interessate dall'evento: corso Bruno Buozzi, via Martucci, corso Sirena, via Ciccarelli, piazza Velotti, piazza De Franchis. Le trasgressioni saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro. In tutta l'area interessata dall'evento non è stato rilasciato alcun permesso temporaneo di occupazione suolo per ambulanti. (Ren)