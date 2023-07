Pnrr: Roma, Bari e Milano le grandi città che gestiranno più fondi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Secondo il sindaco Gualtieri "il lavoro della commissione capitolina speciale Pnnr costituisce un'interfaccia importante sui bandi e sui progetti. È un lavoro prezioso che ci aiuta a fare del Pnrr un grande volano di trasformazione della città - ha aggiunto il sindaco -. Non abbiamo aggiunto il Pnrr alla dotazione dei fondi che c'erano ma abbiamo fatto in modo di utilizzare le altre risorse per finalizzare gli obiettivi del Pnrr. È un volano di trasformazione e riguarda una strategia di crescita della città", ha concluso Gualtieri. Il sindaco ha poi ricordato la dotazione complessiva di fondi che avrà una ricaduta su Roma, nel complesso circa 13 miliardi nei prossimi anni. E ha ribadito di aver scritto al governo per offrire la disponibilità di Roma a investire altri 100 milioni del Pnrr per la riqualificazione circa una sessantina di licei. (segue) (Rer)