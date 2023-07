© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE Conferenza stampa sulla legge regionale n.13. "Riconoscimento e promozione degli Ecomusei della Campania", indetta dalla vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, quale prima firmataria della normativa approvata. I rappresentanti dei nove Ecomusei già istituiti in Campania racconteranno le esperienze in corso e le progettualità future, mentre Ciarambino illustrerà i contenuti della legge. Napoli, Salone di Nassiriya - Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale - is F13 (ore 10.30) (segue) (Ren)